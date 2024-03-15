Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Александра Ширвиндта

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 15 марта, выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста России Александра Ширвиндта.

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— Мои глубокие соболезнования родным и близким Александра Анатольевича, его коллегам по Театру Cатиры, который он так любил. Светлая память, — написал глава города в своем Telegram-канале.

В своем обращении мэр столицы отметил особое обаяние и чувство юмора артиста, который всегда дарил своим зрителям улыбку. По словам Сергея Собянина, Ширвиндт умел просто говорить о сложном, а цитаты его персонажей всегда занимали отдельное место в сердцах людей.

Художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров несколькими часам ранее сообщил, что Александр Ширвиндт умер в больнице на 90-м году жизни. Однако официальной информации о причине смерти актера пока не поступало.

Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близким Александра Ширвиндта. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин также планирует направить отдельную телеграмму с соболезнованиями родственникам артиста.