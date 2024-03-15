СМИ назвали предварительную причину смерти Ширвиндта

Названа предварительная причина смерти Ширвиндта
Согласно предварительной информации, народный артист России Александр Ширвиндт мог умереть из-за серьезных проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в 2016 году Ширвиндту сделали коронарографию в кардиологическом центре имени Бакулева. Исследование показало, что у артиста в острой стадии нарушен сердечный ритм. Еще через три года Ширвиндт перенес операцию на сердце.
15 марта стало известно о смерти народного артиста России и президента Театра сатиры Александра Ширвиндта. 89-летний артист умер в больнице.
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