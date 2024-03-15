Кот по кличке Кузя наблюдает за выборами президента России на Ямале

Кот по кличке Кузя в поселке Тазовском, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе, наблюдает за выборами президента России. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщил хозяин питомца и член участковой избирательной комиссии в Тазовском Аким Лапсуй.

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— Кузю я нашел шесть лет назад, в прошлые президентские выборы. Я тогда не был членом избирательной комиссии, после выборов вышел и увидел бездомного котенка возле участка... Сегодня он как наблюдатель, у него, по сути, вторые президентские выборы, — поделился Лапсуй.

Отмечается, что на избирательном участке кот наблюдает за порядком и отвечает за поднятие настроения. Однако весь день Кузя не проведет на своей «работе»: скоро он поедет домой, чтобы отдохнуть, передает РИА Новости.

Голосование на президентских выборах пройдет в период с 15 по 17 марта. Отдать голос онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 все три дня. При этом на президентских выборах 2024 года впервые проходит дистанционное электронное голосование.

Одним из первых на выборах президента Российской Федерации свой голос отдал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, народный артист Российской Федерации актер Владимир Машков проголосовал онлайн на выборах президента России и отметил, что голосование при помощи ДЭГ стало для него динамичным и понятным.