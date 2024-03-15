$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проголосовал на выборах президента России. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Русской православной церкви (РПЦ).

Патриарх Кирилл проголосовал на выборах президента России
© РИА Новости

Отмечается, что предстоятель РПЦ проголосовал очно в своей резиденции — Даниловом ставропигиальном мужском монастыре.

15 марта началось первое в истории России трехдневное голосование на выборах президента, которое завершится 17 марта. На высший пост в стране претендуют действующий глава государства Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, зампред Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также кандидат от КПРФ Николай Харитонов.

Общество
Владислав Даванков
Патриарх Кирилл
Николай Харитонов
Владимир Путин
РПЦ
КПРФ
ЛДПР
Госдума
1
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости