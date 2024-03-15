Заявки на участие в игре «Зарница 2.0» подали ребята изо всех регионов России

В День защитника Отечества, 23 февраля, по всей России стартовал первый отборочный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». К началу марта заявки на участие в проекте подали учащиеся и наставники изо всех 89 регионов страны. Прием заявок еще продолжается, заполнить анкету можно на сайте http://зарница.будьвдвижении.рф до 31 марта 2024 года, рассказывает пресс-служба военно-патриотической игры.

© пресс-служба военно-патриотической игры "Зарница 2.0" - проект РДДМ "Движение Первых"

«Зарница 2.0» – уникальная военно-патриотическая игра. Ее организовало общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых». Партнеры мероприятия: Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН», Российское общество «Знание», Юнармия, Всероссийский студенческий корпус спасателей (ВСКС).

Цель игры – воспитать в участниках командный дух и взаимовыручку, привить любовь к своей стране, гордость ее достижениями и дать необходимые навыки для жизни, от оказания первой помощи до знаний правил кибербезопасности. Проект будет реализован с использованием самых современных игровых и цифровых технологий: беспилотных летательных аппаратов, наземных дронов, лазертаг- и фаертаг-оборудования.

Все это сделает игру максимально захватывающей и увлекательной для ребят. Школьники будут участвовать в военно-тактических и спортивных состязаниях, викторинах на знание истории своей страны, смотрах песни и строя, а также в развернутой образовательной программе.

Мероприятие обещает стать самым масштабным событием для школьников. Оно объединит сотни тысяч ребят со всей России. Принять участие в отборе могут школьники в возрасте от 7 до 17 лет. Они смогут сразиться за победу в трех возрастных группах: младшей (2014–2016 г. р.), средней (2011–2013 г. р.) и старшей (2008–2010 г. р.).

В зависимости от навыков ребята могут выбрать для себя роли бойца: штурмовика, сапера, политрука, топографа, оператора БПЛА, медика или военкора. А самым ответственным и готовым принимать решения ребятам предлагается стать командирами отряда.

Игра пройдет в несколько этапов: отборочный школьный, муниципальный, региональный и окружной. В августе состоится большой Всероссийский финал, куда попадут лучшие участники в отрядном и индивидуальном зачете.

Прием заявок на участие в игре «Зарница 2.0» в самом разгаре. Спешите заполнить анкету на сайте http://зарница.будьвдвижении.рф.