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Россиянка пришла на выборы в костюме Чебурашки

На избирательный участок в Югорске (ХМАО) местный житель пришел в костюме Чебурашки. Он проголосовал на выборах президента России и угощал югорчан апельсинами.

«На избирательном участке в Югорске произошло удивительное событие — проявить свою гражданскую позицию пришел символ Всемирного фестиваля молодежи! Чебурашка не только отдал свой голос, но и порадовал всех присутствующих апельсинами», — написали в telegram-канале «Югра официально».

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В ХМАО рассекретили Чебурашку, замеченного на выборах президента РФ

Чебурашку, замеченного на избирательном участке в ХМАО, рассекретили. В костюме сказочного персонажа пряталась студентка из Югорска. Об этом URA.RU рассказала заместитель начальника управления внутренней политики и массовых коммуникаций города Кира Манахова.

«Это креативные ребята, наши студенты. Девушку идентифицировали по паспорту, и она проголосовала. Но для этого ей пришлось снять часть костюма», — сообщищиоа Манахова.

Чтобы пройти идентификацию и получить бюллетень, студентке пришлось снять плюшевую голову и предъявить сотрудникам УИК паспорт. После голосования Чебурашка стал волонтером и раздавал жителям апельсины, которые принес с собой в авоське.

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Тюменская Барби с дочкой пришли на выборы президента РФ

© кадр из видео Telegram-канала Mash

В Тюмени на выборы президента РФ пришли женщина с дочкой в образе кукол Барби. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находится на избирательном участке.

«Стараюсь поддерживать интерес к политике и воспитывать у дочери стремление участвовать в будущем страны. Учу тому, как важно принимать решение и голосовать. Кстати, жители „Барбиленда“ тоже участвовали в выборах, поэтому мы с Алисой решили прийти в таких костюмах», — рассказала женщина в образе героини фильма «Барби».

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Жители бурятского села приехали на выборы президента России на лошадях

Жители бурятского села Улентуй Закаменского района приехали на выборы президента России на лошадях, нарядившись в национальные костюмы. Об этом сообщает Telegram-канал «Медиацентр Выборы Президента».

«Мы жители села Улентуй пришли голосовать. Урагша!» — рассказал учитель физической культуры Улентуйской средней школы Нима Цыренжапов.

Он и еще несколько всадников прибыли на избирательный участок в школу.

До этого на Сахалине 92-летняя местная жительница Пелагея Филиппова самостоятельно пришла проголосовать на выборы президента России.

После Пелагеи Андреевны на избирательный участок №92 также пришел 93-летний местный житель Николай Дунаев. Он также отказался от голосования на дому.

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В ЯНАО избиратель пришел на выборы президента РФ в костюме воина XVII века

В Салехарде (ЯНАО) сотрудник музея имени Шимановского Герман Бардин пришел в костюме служилого человека XVII века. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Салехардец пришел на выборы в костюме служивого человека, жившего в этих краях в XVII веке. Сотрудник МВК имени Шемановского Герман Бардин таком образе сегодня читает школьникам лекции, и в перерыве между встречами он решил зайти в избирательный участок и проголосовать», — сообщает пресс-служба окружного правительства.

Полицейские на входе на избирательный участок забрали у него пищаль и саблю. Сотрудник музея не расстроился, а просто отдал свой голос за одного из четырех кандидатов на пост президента РФ.

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На выборы – как на праздник: россияне голосуют в костюмах, на бегу и в метель

В пятницу, 15 марта, в России стартовали выборы президента РФ. С самого утра избиратели активно идут на участки, чтобы проголосовать за своего кандидата. Во многих регионах страны процесс голосования выглядит колоритно и оригинально благодаря избирателям, которые приходят в разнообразных костюмах.

Так, многие жители Якутии и Бурятии идут голосовать в национальных одеждах. А вот жители Иркутской области более оригинальны – утром на участки для голосования уже успели прийти белка и матрешка. Также в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии голосовать пришли такие выразительные образы, как Петр I и тарбаган. Поставили галочки, а после – сыграли в шагай наадан и станцевали ёхор.

© Telegram-канал «Выборы, выборы, выборы …»

Помимо этого, на выборах в Бурятии проголосовали кабан и медведь, а также Феечка-Копеечка, Задира-Транжира и Гном-Эконом – символы финансовой грамотности.

«Сегодня очень важный день для нашей страны – мы выбираем будущее! Мы с волонтерами финансового просвещения пришли проголосовать за президента!» – поделились волонтеры Регионального центра финансовой грамотности.

Также буряты приходят голосовать целыми коллективами. Так, коллектив Тимлюйского цементного завода дружно пришел выполнить свой гражданский долг на избирательном участке № 321. А к открытию избирательного участка № 579 собрались 40 рыбаков, желающих проголосовать. Мужчины пришли пораньше, чтобы успеть к утреннему клеву.

«Все толково сделал», – подытожил утренние активности один из рыбаков.

© Telegram-канал "моя Чукотка"

Жители поселка Тельманово в ДНР бегут на выборы в прямом смысле слова – там для всех желающих проводится эстафета «Бегу, дрифтую, качусь на выборы!». На один из избирательных участков Владивостока ворвался почти настоящий тигр.

«Даже полосатые хищники осознают важность события», – подчеркнули в новостном телеграм-канале Приморья «HARDКОРЮШКА«.

В Геническе Херсонской области своих хозяев привел голосовать пес Кокос, а в Зеленограде 11-летний немецкий шпиц Жаклин Монро, который, по словам хозяйки, участвует во всех важных для семьи делах.

А вот жители Северо-Курильска пробиваются на свои избирательные участки через метель и сугробы, чтобы проголосовать на выборах президента РФ.

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Кот Кузя стал «наблюдателем» на выборах на Ямале

На избирательном участке в поселке Тазовский (Ямало-Ненецкий автономный округ) появился необычный «наблюдатель» – черный кот Кузя. Его хозяин – член участковой избирательной комиссии в населенном пункте Аким Лапсуй, сообщает РИА «Новости».

Мужчина рассказал, что нашел Кузю шесть лет назад, во время предыдущих президентских выборов. Он вышел из участка, заметил бездомного котенка и решил забрать его с собой.

«Сегодня он как наблюдатель, у него, по сути, вторые президентские выборы», – отметил Лапсуй.

Хозяин животного добавил, что Кузя не только следит за порядком, но и поднимает настроение избирателям. Граждане, пришедшие отдать голос, с удовольствием гладят кота. Лапсуй отметил, что не будет держать кота на участке до закрытия – когда питомец устанет, то отправится домой.

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«Медведь Ванечка» проголосовал на выборах в Волгоградской области

Избиратель из Старополтавского района Волгоградской области пришел на участок для голосования в костюме медведя. Гражданин принял участие в выборах президента России, которые в 2024 году проходят в течение трех дней, с 15 по 17 марта.

© Telegram Администрации Старополтавского района

«Ванечка» пришел на избирательный участок №3821. Из-за массивного костюма ему оказалось сложно пройти через рамку металлодетектора, но он это сделал, сообщает администрация района в своем Telegram-канале. Избирателю выдали бюллетень по паспорту, после чего он отдал свой голос.

Ранее в Великом Новгороде голосовать пришел «Александр Невский». Избиратель в костюме исторического персонажа явился на участок с мечом, но при входе отдал его полицейскому.

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