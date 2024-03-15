Конкурс «Семья и будущее России-2024» объявил о сборе заявок

Прием заявок на участие в конкурсе материалов и социальных проектов на семейную тематику «Семья и будущее России»-2024 действует до 25 июля. Об этом в пятницу, 15 марта, сообщили в пресс-службе мероприятия.

Принять участие в конкурсе могут журналисты зарегистрированных федеральных, региональных, муниципальных и других средств массовой информации. Задачей соревнований является стимулирование деятельности журналистов, освещающих в СМИ тематику семьи и детства. Проект поощряет создание тематических рубрик и социальных медиапроектов.

Уточняется, что заявку может подать один автор, в ней должно быть три материала. Заявки принимаются в номинациях «Телевидение», «Радио», «Печатные СМИ», «Интернет СМИ» и «Молодой журналист».

Президент России Владимир Путин объявил 2024-й в стране Годом семьи. В четверг, 29 февраля, глава государства объявил о запуске нового национального проекта «Семья». Он поручил запустить новую комплексную программу, направленную на охрану материнства и сбережение здоровья подрастающего поколения.