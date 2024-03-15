Кандидат политических наук назвал практику трехдневного голосования позитивной

Практика трехдневного голосования на выборах позитивно воспринимается обществом, считает кандидат политических наук, заведующий кафедрой политических наук и международных отношений Челябинского государственного университета Василий Зорин.

"Сегодня на участках, по моим ощущениям, настоящий рабочий день, людей достаточно много, комиссии работают с полной нагрузкой. Многие избиратели предпочли именно сегодня проголосовать", - сказал он.

Также Зорин рассказал, что он выбрал метод онлайн-голосования.

"Активно работает система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Я уже проголосовал через этот сервис и могу сказать, что полностью удовлетворен удобством и наглядностью этой процедуры", - отметил он.

По мнению Зорина, явка на выборах президента может превысить результаты прошлых лет.