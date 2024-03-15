Эксперт рассказал о схеме обмана с «плохими анализами»

С большой долей вероятности именно мошенник позвонит человеку и сообщит о «плохих медицинских анализах» - настоящий врач этого делать не будет, заявил агентству «Прайм» управляющий партнер МКА «Аронов и Партнеры», адвокат Александр Аронов.

По словам собеседника, по закону никто из специалистов не может информировать граждан о «плохих» анализах подобным образом, так как в России действует закон о врачебной тайне. Если звонок все же поступил, следует уточнить, из какого медицинского учреждения беспокоят.

Аронов отметил, что мошенники, вероятно, не назовут конкретную поликлинику. Если они это сделают, следует прервать беседу и обратиться в медицинское учреждение для уточнения вопроса, подчеркнул управляющий партнер компании.

Звонить по телефону могут лишь личные лечащие врачи, заявил Аронов. В других случаях специалисты не имеют права звонить и «сообщать сведения не только о результатах анализов, но даже о факте обращения пациента за получением медицинской услуги и о результатах исследования», добавил собеседник агентства.

По его словам, государственная поликлиника не может предлагать лечение на возмездной основе, если оно возможно в рамках ОМС.

Ранее издание «Комсомольская правда» со ссылкой на компанию МТС Red сообщило об активизации мошенников в преддверии 8 Марта. Они рассылали письма якобы от крупнейших маркетплейсов – Wildberries и Ozon.