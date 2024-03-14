Марат Башаров прервал спектакль, чтобы помочь зрителю

Актер Марат Башаров остановил спектакль «Жениться Вам надо, барин» в Ростове-на-Дону из-за зрителя, которому стало плохо, бросившись ему помогать. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Спектакль прошел в ростовском академическом театре имени Максима Горького 13 марта. За 15 минут до конца первого акта одному из зрителей стало плохо.

«Марат как раз играл на сцене, когда поднялся гул. Он крикнул: "Дайте свет в зал! Сейчас вызовем врача". И побежал по лестнице наверх. В то же время туда поднялась женщина, которая представилась врачом», — рассказала Елена Альмалибре, которая также была на спектакле.

Через время, по ее словам, Башаров объявил антракт и сказал, что спектакль продолжится с того же места, где был остановлен.

Мужчине, которому стало плохо, оказали медицинскую помощь. После этого за ним приехали в театр родственники и забрали его домой.

Одна из организаторов гастролей труппы в Ростове-на-Дону Валерия Авилова, комментируя произошедшее, сказала, что инцидент поразил всех и «раз и навсегда» изменил отношение зрителей к Башарову.