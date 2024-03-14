Кот спас хозяйку от летящих осколков во время обстрела Шебекино

Кот защитил жительницу Шебекино от осколков при обстреле ВСУ города Шебекино в Белгородской области, сообщает Telegram-канал Baza. Как пишет канал, он запрыгнул на кровать, где спала его хозяйка и закрыл своим туловищем ее голову. После этого раздался взрыв, в результате которого в квартиру влетели осколки.

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Это произошло 12 марта во время обстрела ВСУ Белгородской области. Часть осколков прилетели в кота по кличке Ачи и ранили животное. Как утверждает канал, если бы не животное, то осколки попали бы в голову ее хозяйке, которая оказалась невредима. Четвероногий получил ранения и его сразу же повезли к врачам. Ветеринары осмотрели кота и достали из него осколки, жизненно важные органы они не задели. Здоровью кота в настоящий момент ничего не угрожает.

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