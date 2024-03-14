Торговые центры временно закрыли в Белгородской области
Торговые и развлекательные центры временно закрыли на территории Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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По его словам, данная мера будет действовать до конца дня. Губернатор уточнил, что решение о ее продлении будет приниматься исходя из оперативной обстановки.
«Самое главное — это вопрос безопасности», — добавил он.
Ранее два человека погибли и 17 пострадали при обстрелах в Белгородской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».