Светлану Моргунову похоронили в Москве

Диктора Центрального телевидения СССР Светлану Моргунову похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Как сообщает РИА Новости, венки на похороны прислали телеведущий Андрей Малахов, семья Кобзон, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, Государственный Кремлёвский дворец.

Светлана Моргунова скончалась на 85-м году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

В храме Троицы Живоначальной при Институте скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 14 марта прошла церемония прощания.