В Белгороде приостановили работу торговых центров

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде решили до конца дня 14 марта закрыть торговые центры. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Ранее в результате обстрелов Белгорода со стороны ВСУ погибли два человека - мужчина и женщина, трое пострадали. Гладков также сообщал, что 14 марта над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила десять воздушных целей.

Гладков подчеркнул, что самое главное - это вопрос безопасности жителей.

«Было много обращений от вас закрыть торговые центры. Это мы уже фактически сделали - они сейчас закрываются. Мы договорились, что пока до конца дня. В последующие дни все будет зависеть от оперативной обстановки», - сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что люди, ставшие жертвами обстрела Белгорода, передвигались на личных авто.

«Понимаю, что полностью исключить передвижение в транспорте невозможно, но будьте, пожалуйста, осторожны», - призвал Гладков.

Он порекомендовал отложить поездки на несколько дней.