Диктора Моргунову похоронили на Троекуровском кладбище

Народную артистку России, диктора Центрального телевидения СССР Светлану Моргунову похоронили на Троекуровском кладбище, сообщили ТАСС в ее семье.

Моргунова умерла утром 10 марта на 85-м году жизни. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Церемония прощания с Моргуновой прошла в храме Троицы Живоначальной при НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Проститься с ней пришли народный артист РФ, продюсер и композитор Игорь Крутой, советский и российский певец, автор-исполнитель, народный артист РФ Александр Розенбаум, народный артист РСФСР Лев Лещенко, советский и российский диктор, тележурналист Владимир Березин, народная артистка РФ Клара Новикова, советская и российская телеведущая, журналист, диктор Центрального телевидения Алла Данько, советский и российский артист эстрады, пародист Александр Песков, фотограф, журналист Екатерина Рождественская, а также десятки коллег, друзей и близких ей людей.

Венки на церемонию прислали телеведущий Андрей Малахов и вице-президент Академии российского телевидения Александр Митрошенков, коллектив Государственного Кремлевского дворца, Надежда Бабкина вместе с коллективом театра "Русская песня" и другие.

Светлана Моргунова с 1961 года была диктором Центрального телевидения СССР. Также была соведущей программ "Голубой огонек" и "Утренняя почта".