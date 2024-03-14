Как устроен бюллетень для голосования на выборах президента 2024

С 15 по 17 марта 2024 года в России пройдут выборы президента. В феврале Центризбирком (ЦИК) РФ представил бюллетень для голосования; «Рамблер» рассказал, какие бюллетени избиратели увидят на участках в ближайшие дни.

Бюллетень для голосования: как выглядит

Бюллетень на выборы 2024 года напечатан на белой бумаге с фоновой защитной сеткой зеленого цвета, расположенной на лицевой стороне. Текст на русском языке размещен на одной стороне листа. Как отмечают «Известия», по решению региональных избирательных комиссий текст может быть напечатан и на языке республики РФ, а также на языках народов России на территориях их компактного проживания.

Вверху документа указано, что бюллетень предназначен для голосования на выборах президента РФ 17 марта 2024 года. В правом верхнем углу документа выделено место для наклеивания специального отличительного знака (марки), а также для подписей двух членов УИК (участковая избирательная комиссия) и печати УИК. Марка саморазрушается при попытке снять ее с листа и имеет несколько степеней защиты

Ниже опубликовано разъяснение о порядке заполнения избирательного бюллетеня. В памятке указано, что для голосования необходимо поставить любой знак в пустом квадрате напротив фамилии одного из зарегистрированных кандидатов. Бюллетень для голосования, в котором знаки проставлены более чем в одном квадрате, считается недействительным.

Бюллетень, изготовленный неофициально, и бюллетень, в котором нет подписей двух членов УИК, печати и специального знака, признается бюллетенем неустановленной формы и не учитывается при подсчете голосов.

В памятке подчеркивается, что в случае использования прозрачных ящиков для бюллетеней документ складывается лицевой стороной внутрь - это необходимо для защиты тайны голосования.

Ширина бюллетеня составляет 210 миллиметров, длина - 320 миллиметров, рассказала «Российская газета».

Кандидаты в бюллетене на выборы

Бюллетень для голосования содержит список ФИО зарегистрированных кандидатов. Фамилии указаны в алфавитном порядке. Напротив каждого кандидата есть краткие сведения о нем.

Сведения включают:

- год рождения;

- место жительства;

- место работы;

- кем выдвинут;

- если кандидат указал свою принадлежность к политической партии, то указывается ее название и статус кандидата в ней.

Первый в списке - представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков, затем - действующий президент Владимир Путин, самовыдвиженец, третий - лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, четвертый - представляющий КПРФ Николай Харитонов.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев рассказывал «Российской газете», что краткие сведения были согласованы со всеми кандидатами.

Булаев отмечал, что на бюллетенях для КОИБов (электронные комплексы обработки голосов избирателей) зеленая защитная сетка располагается на обратной стороне. Марка на бюллетень для КОИБа наклеивается на оборотную сторону.

Всего для избирательных комиссий будет напечатано более 113 миллионов избирательных бюллетеней.