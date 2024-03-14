В Краснодаре сожгли чучело президента США Джо Байдена в честь Масленицы. Отряд активистов движения «Отряды Путина» также назвали Байдена «главным вампиром мира». Ura.Ru

Участница движения Татьяна Ветлужская напомнила, что президент России Владимир Путин накануне объявил конец балу вампиров. "Мы из «Отряда Путина», поддерживаем его. Сегодня мы сжигаем главного вампира мира. Ура!", — заявила Ветлужская. Вечерняя Москва

До этого Байден ошибся, говоря о времени своего пребывания на посту президента США. Произнося речь в городе Милуоки, он сказал: «Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность». Газета.Ru