Минцифры России заявило о штатной работе «Госуслуг»

Портал "Госуслуги" и платформа дистанционного электронного голосования работают в штатном режиме, несмотря на высокую активность избирателей.

Об этом сообщает Минцифры России, передает ТАСС.

"Платформа дистанционного электронного голосования и "Госуслуги" справляются с нагрузкой. Временно у некоторых пользователей вход в системы мог проходить медленнее обычного, на портале vybory.gov.ru некоторые пользователи виделм сообщение, что система находится под высокой нагрузкой, и предложением проголосовать позже", - отметили в Минцифры.

Уточняется, что в настоящий момент на "Госуслугах" в пике авторизуется почти 6 тыс. пользователей в секунду, а с 8:00 (мск) на "Госуслуги" зашло более 4 млн пользователей, за это время было оказано свыше 800 тыс. услуг.

Центральная избирательный комиссия России сообщила, что явка на выборах президента к 12:00 15 марта составила 5,47%. О том, как проходят президентские выборы в первый день голосования — в онлайн-трансляции "Газеты.Ru".