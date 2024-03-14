Избирательные участки 2024: как узнать по адресу номер участка на выборах президента

Выборы президента России начнутся уже 15 марта и продлятся три дня, до 17 марта. Избирательные участки, на которых россияне будут отдавать свой голос, будут работать ежедневно с 8:00 и до 20:00. Рассказываем, как найти свой участок.

На выборах президента участковые избирательные комиссии обслуживают отдельные районы населенных пунктов. Найти необходимый участок для голосования можно по адресу своей прописки. Например, такая функция есть на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) — достаточно ввести адрес дома.

Также узнать номер участка для голосования по адресу можно через сторонние сервисы — например, через «2Гис». Достаточно посмотреть информацию об обслуживающих организациях, которые указаны у здания.

Напомним, что до 11 марта граждане России могли подать заявление об участии в выборах не по месту регистрации. Таким образом избиратель мог самостоятельно выбрать участок для голосования. Узнать его номер и адрес можно на сайте Госуслуг — он сохранился в заявлении и ответе ЦИК.

Кроме того, при наличии уважительных причин россияне могут проголосовать у себя в квартире, не посещая участок для голосования. Это право есть у людей с проблемами со здоровьем, инвалидов, ухаживающих за больным человеком или маленьким ребенком. Чтобы урну для бюллетеней привезли домой, избирателю нужно подать письменное заявление или же устно обратиться в свою участковую комиссию до 14:00 17 марта.