Школьники считают, что возможность пересдать ЕГЭ снизит стресс

Большинство выпускников (52%) без возможности пересдачи ЕГЭ оценивают свое напряжение от экзаменов как повышенное или высокое, а пересдача снижает эту долю до 22%. Об этом сообщает "Газета.ру".

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Согласно полученным данным, учащиеся 5–9-х классов волнуются из-за ЕГЭ сильнее, чем ученики 10–11-х классов. Так 64% учащихся средней школы оценивают свою тревогу из-за ЕГЭ как высокую, но возможность пересдачи снижает эту долю на 5%.

Кроме того, 93% старшеклассников и 68% учеников 5–9-х классов знают о внесенном в ГД законопроекте, позволяющем пересдать экзамен. И если 36% учащихся средней школы считают, что в будущем им понадобится пересдача, то среди выпускников эта доля составляет 56%, говорится в материале.

Чаще всего старшеклассники говорили, что им будет нужна пересдача химии и биологии, наиболее уверены они в своих знаниях в информатике, географии и литературе. Однако 5–9 классы больше всего переживают за базовую математику и русский язык, меньше волнения у них вызывает обществознание.

О возможности пересдать ЕГЭ заговорил Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию. Он предложил дать выпускникам возможность пересдать экзамен по одному из предметов.

Также Рособрнадзор внесет изменения в порядок и расписание проведения ЕГЭ, чтобы у выпускников была возможность пересдачи уже в этом году. Указывается, что первый результат экзамена будет аннулирован вне зависимости от того, был он лучше или хуже.