Владелица подмосковной кофейни Алена Полякевич, которая выгнала из заведения участника спецоперации на Украине, переехала из России в Грузию в начале марта. Как сообщает «МК», об этом девушка рассказала в своих социальных сетях.

Комментируя свой поступок, Полякевич заявила, что «у любой гордости есть последствия», и из-за этого ей пришлось уехать за границу «своей родной и любимой страны». В Грузии предпринимательница уже устроилась работать в кофейню, открыла счет в грузинском банке и сняла квартиру.

Напомним, что в феврале Полякевич рассказала в социальных сетях, что ей пришлось выгнать из заведения участника специальной военной операции, который якобы «плохо себя вел». Ее публикация возмутила активистов, которые написали на Алену коллективное заявление. Они заявили, что она размещала на своих страницах видео с митингов против СВО, а также просили проверить ее на причастность к финансированию Вооруженных сил Украины.

Владелица подмосковного кафе выгнала участника СВО. После доноса активистов против нее возбудили уголовное дело

В конечном счете девушку оштрафовали по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП). Суд назначил ей штраф в 45 тысяч рублей.