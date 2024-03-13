В скорую помощь будут брать сразу после вуза

Из-за дефицита кадров в бригадах скорой помощи будут работать выпускники медицинских вузов без обучения в ординатуре по этой специальности или без прохождения соответствующей профессиональной переподготовки. Из-за этого изменения Минтруд актуализировал профессиональный стандарт врача скорой помощи. Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Сейчас в стране остро не хватает врачей скорой медицинской помощи. Так, если в 2014 году их было почти 14 тысяч, то к 2022 году осталось чуть более 9,3 тысячи. Кадровый голод не могут восполнить за счет выпускников вузов, говорится в пояснительной записке к проекту приказа Минтруда.

Для решения проблемы к работе хотят допускать окончивших специалитет студентов, за исключением стоматологов. Раньше самостоятельно выезжать на вызовы дипломированные специалисты могли только после обучения в ординатуре по специальности «Скорая медицинская помощь» или после прохождения соответствующей профессиональной переподготовки. Теперь будет достаточно шестилетнего образования — специалитета, полученного после 1 сентября 2023 года, а нужные навыки медики получат на практике.

Из-за этих изменений пришлось актуализировать профессиональный стандарт врача скорой помощи, утвержденный не так давно — в апреле 2018 года. В него внесли поправки, касающиеся требований к образованию, обучению и необходимым умениям специалиста.

В профстандарте предусмотрено, что врачи скорой помощи, независимо от того, окончили ли они интернатуру, ординатуру, либо пришли в профессию со студенческой скамьи, должны повышать свою квалификацию, получая дополнительное образование, участвуя в стажировках, онлайн-курсах, тренингах в симуляционных центрах, медицинских конгрессах, а также через наставничество.

В случае принятия документа он вступит в силу 1 сентября этого года и будет действовать до 1 сентября 2030-го.