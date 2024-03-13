Машинист высадил пассажиров на закрытой станции метро

В Петербурге машинист высадил пассажиров на закрытой станции метрополитена. Внимание на ситуацию обратило издание «Фонтанка».

По словам одного из пассажиров, утром в среду, 13 марта, машинист по ошибке остановился и открыл двери на станции «Чернышевская», которая находится на капитальном ремонте. Люди начали выходить из вагонов, и возвращать их пришлось дежурной. На записи, сделанной одним из очевидцев случившегося, можно услышать, как та несколько раз повторила о том, что остановка была случайной, и попросила пассажиров вернуться обратно.

«Чернышевскую» закрыли на реконструкцию в 2023 году. Вновь открыть станцию после замены эскалаторов и других работ собираются весной этого года.

Ранее в марте стало известно, что метро в Омске взяли под охрану из-за катания в нем на каноэ.