Мурашко рассказал об использовании искусственного интеллекта в медицине

Анализировать электронную историю болезни специалистам могут помочь программы с искусственным интеллектом. Об этом министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья 13 марта.

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На уровне регионов сегодня начато внедрение программ с искусственным интеллектом, сообщил глава ведомства. «Каждый субъект получил средства и приобрел продукты, сегодня их внедряет», — пояснил он.

Также Мурашко обратил внимание, что сейчас портал госуслуг предоставляет возможность воспользоваться сервисом и скачать электронные медицинские документы.

«Таким сервисом воспользовались 38 миллионов граждан, более 50 миллионов человек оформили и подгрузили себе электронные полисы. Это удобно, не нужно с собой иметь бумажный вариант», — рассказал глава ведомства.

Объем накопленных данных позволяет перейти на новую систему, внедряя программы с искусственным интеллектом, которые анализируют электронную историю болезни, формируя систему поддержки принятия решений и подсказок для персонала, подытожил Мурашко.