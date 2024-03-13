В Белгороде отказались от организации массовых гуляний на Масленицу

Администрация города Белгорода не будет проводить массовые мероприятия, приуроченные к празднованию Масленицы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале мэрии населенного пункта.

По словам главы города Валентина Демидова, данное решение было принято в связи с оперативной обстановкой в регионе. Из-за текущей ситуации у властей нет возможности организовать гуляния, которые традиционно проходили в Белгороде в начале весны.

«Я уверен, что все горожане отнесутся к такому решению с пониманием», — добавил мэр населенного пункта.

Утром 13 марта украинские войска атаковали Белгород при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В результате один из дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) врезался в жилой дом и взорвался.

Как рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, во время инцидента никто из местных жителей не пострадал. Тем не менее в нескольких квартирах оказались выбиты окна, а у здания были посечены кровля и фасад.

Позже в тот же день в Белгороде была объявлена ракетная опасность. Главное управление МЧС РФ по региону призвало граждан по возможности не выходить на улицу и не приближаться к окнам.