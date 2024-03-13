Российскому актеру проломили череп во время дорожного конфликта

В Челябинске российскому актеру Валентину Гордееву проломили череп во время дорожного конфликта. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

Артист поведал, что инцидент произошел, когда он вез шестилетнего сына в школу: неизвестный мужчина за рулем Mercedes-Benz C-Class резко подрезал Гордеева, создав аварийную ситуацию. На светофоре актер решил подойти к оппоненту и потребовать от него извинений. В результате мужчина вышел из машины, после чего между ними завязалась драка, в ходе которой Гордеев получил два удара по голове.

Оттащить оппонентов друг от друга удалось свидетелю событий — еще одному участнику дорожного движения. После завершения конфликта Гордеев довез сына до школы и отправился в больницу, где ему диагностировали перелом основания черепа.

По данным «Московского комсомольца», правоохранительные органы нашли водителя Mercedes и сейчас решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее российский певец Стас Михайлов вспомнил о драке с музыкантом и основателем группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.