Воронежцам рассказали, что делать при ракетной и воздушной тревоге

Ракетную опасность впервые объявили в Воронежской области во вторник, 12 марта. О риске атак беспилотников жителей региона предупреждали уже не раз. Однако теперь власти напомнили, что возможен и более высокий уровень опасности – воздушная тревога.

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Для своевременного получения сигнала воздушной тревоги надо установить приложение «МЧС России», выбрать Воронежскую область и включить уведомления. Ранее в регионе рассылали СМС, но операторы не смогли одновременно и вовремя доставлять воронежцам сотни тысяч сообщений.

Об угрозе атаки беспилотников оповестят уведомления от МЧС, в случае ракетной опасности или воздушной тревоги завоют сирены. При атаке БПЛА надо укрыться в любом здании подальше от остекленных поверхностей, либо за деревьями.

Долговременной защитой станет оклеивание стеклянных поверхностей специальной бронирующей плёнкой для стеклянной мебели – она не даст осколкам разлететься. Увидев в небе БПЛА, надо сообщить об этом по номеру 112. В сам момент пролёта БПЛА нельзя использовать мобильные телефоны.

При воздушной тревоге дома надо отключить электричество, газ и воду, закрыть окна. Возьмите с собой документы, необходимые медикаменты, еду и телефон и спуститесь в укрытие, цокольный этаж здания или паркинг. На улице нужно лечь на землю и переждать обстрел.

Также гражданам дали подробные рекомендации на предмет действий в случае опоздания на работу из-за ЧС, отправки ребенка в детский сад или школу. Отдельный регламент разработан для персонала детских образовательных и дошкольных учреждений.