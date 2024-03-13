Февраль-2024 стал самым теплым в истории

Февраль 2024 года стал самым теплым за всю историю наблюдений, начавшихся в 1940 году, сообщает Европейская климатическая служба "Коперник".

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По ее данным, средняя глобальная температура воздуха в минувшем месяце достигла 13,54 °C, что на 0,81 °C выше средней за февраль 1991-2020 гг. и на 0,12 °C выше предыдущего рекорда в 2016 г. Температура поверхности моря также установила рекорд - 21,09 °C.

Климатологи отметили, что февраль-2024 стал девятым подряд самым теплым месяцем в истории наблюдений. На большей части Европы температура была значительно выше средней, хотя на севере континента и на северо-западе России оказалась ниже средней. Протяженность морского льда в Антарктике в феврале достигла годового минимума: на 28% ниже среднего за февраль с 1991 по 2020 гг. А вот в Арктике - лишь на 2% ниже средней.