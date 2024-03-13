Роскомнадзор добавил Discord и Yappy в реестр социальных сетей

Роскомнадзор включил интернет-площадки Discord и Yappy в реестр социальных сетей, сообщается на сайте ведомства.

© © pxhere.com

Теперь реестр содержит 15 ресурсов: «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, «Пикабу», Pinterest, Дзен, RuTube, Twitch, Discord и Yappy. В реестр попадают ресурсы, которые ежедневно посещают не менее 500 тысяч российских пользователей.

В феврале 2021 года в России вступил закон о самоконтроле социальных сетей. Он обязывает соцсети самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент, иметь юридически значимую форму для обращений пользователей, а также ежегодно публиковать отчет о результатах проделанной в этом направлении работе.

В 2023 году были приняты поправки в КоАП РФ о штрафах до 8 миллионов рублей для соцсетей за несоблюдение закона о самоконтроле. В 2023 году Роскомнадзор оштрафовал соцсети на 21,35 миллиона рублей. В этом году был назначен один штраф на 900 тысяч рублей.