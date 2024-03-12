Исследование Rambler&Co. Пекут блины и просят прощения – как россияне встречают Масленицу

47% россиян традиционно пекут на Масленицу блины, ещё 30% просят прощения у близких в Прощёное воскресенье, говорится в совместном исследовании медиахолдинга Rambler&Co и Мегамаркета.

Согласно данным опроса, помимо приготовления блинов и примирения с близкими, 13% опрошенных в масленичную неделю принимают гостей, а 10% участвуют в народных гуляниях.

81% россиян предпочитают домашние блины, при этом 68% из них используют во время готовки специальную посуду. Аналитики Мегамаркета отмечают, что за две недели до начала Масленицы продажи блинных сковород выросли на 20%. Ещё 9% респондентов отметили, что планируют покупать или заказывать угощения к празднику в супермаркетах, кафе и ресторанах. Каждый десятый (10%) собирается полакомится блинами на уличных ярмарках.

Россияне любят как сладкие, так и несладкие начинки для блинов: 18% предпочитают с красной икрой, 17% — со сметаной, 16% — с мясом, 12% — с творогом, а 10% — с рыбой. Среди любимых сладких начинок 31% опрошенных выделили варенье и джемы, 24% — сгущённое молоко, 19% — мёд.

В исследовании приняли участие более 26 000 респондентов — 55% мужчин и 45% женщин в возрасте от 18 до 60 лет.