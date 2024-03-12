Путин назвал крутым конкурс «Лидеры России»

Президент России Владимир Путин высоко оценил работу конкурса «Лидеры России», назвав эту кадровую систему «крутой», во время встречи с победителями конкурса.

«Это уже пятый выпуск, за эти годы более миллиона человек прошло через эту систему. Это самый большой, самый крупный кадровый форум не только в нашей стране, но и во всем мире, наверное, – это круто!» – приводит его слова ТАСС.

В пятом сезоне соревнований для управленцев победили 102 участника из 31 региона России и двух зарубежных стран – Бельгии и Сербии.

Конкурс проводится с 2017 года. За это время победу в нем одержали более 470 человек, из них шесть конкурсантов заняли позиции заместителей федеральных министров и руководителей федеральных ведомств, пятеро стали главами регионов, а десять – главами городов и муниципальных образований.