В РПЦ сообщили, что в зоне спецоперации побывали более 1 тысячи священников

Ежедневно в зоне СВО находится около 100 священников. Всего район боевых действий посетило более тысячи священнослужителей, совершив почти 3 тысячи поездок туда с начала спецоперации, при этом количество находящихся там священников-волонтеров превышает число штатных военных священников. Об этом сообщил «Парламентской газете» председатель Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

«Каждый день православных священников в зоне СВО находится примерно 100 человек. За весь период времени там побывало более 1 000 священников, которые съездили туда где-то около 2 800 раз. То есть кто-то съездил один раз, а другой три-четыре раза», — сказал архиерей.

Он поблагодарил президента за указ, дающий штатным военным священникам социальные гарантии при получении ранения или в случае смерти. Митрополит отметил, что аналогичными гарантиями должны быть наделены и священники, временно посещающие зону СВО.