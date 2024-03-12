Белгородские власти опровергли слухи об упавшем самолете в регионе

Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов на своей странице во "ВКонтакте" назвал дезинформацией данные из социальных сетей о якобы упавшем самолете.

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"Распространяется информация про якобы упавший самолет на территории Валуйского городского округа. Информация не соответствует действительности, фото взято из интернета", - написал он.

Дыбов призвал доверять "только проверенным источникам". Пост он сопроводил двумя скриншотами из Telegram-канала и "Одноклассников" с вердиктом "ФЕЙК".

12 марта в Иваново местные жители сообщили о падении самолета.

Ночью и утром 12 марта регионы РФ массово подверглись атаке дронов и ракет ВСУ. Беспилотники сбивали в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской, Воронежской областях. В Орловской области после удара дрона загорелась нефтебаза. Еще одно возгорание произошло на нефтезаводе в Кстове под Нижним Новгородом. На фоне массовой воздушной атаки военкоры сообщили о попытке украинских диверсантов с боем прорваться в Белгородскую и Курскую области. Подробнее — в материале "Газеты.Ru".