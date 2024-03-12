Мосгорсуд огласил решение по апелляции Галкина* и Слепакова** о статусе иноагентов

Мосгорсуд признал законными решения Замоскворецкого суда Москвы, который отказался исключать из реестра иностранных агентов комика Максима Галкина (признан в России иностранным агентом) и артиста Семена Слепакова (признан в России иностранным агентом). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку инстанции.

Согласно постановлению, судебное решение оставили без изменения, а жалобу — без удовлетворения.

Напомним, что летом 2023 года представители Галкина* и Слепакова** пытались добиться исключения артистов из списка иноагентов, однако суд встал на сторону Минюста РФ.

Галкин* покинул Россию после начала спецоперации. Он публично осудил действия Москвы и вместе с семьей перебрался в Израиль. В сентябре 2022 года его включили в реестр иностранных агентов. С тех пор комик выступает исключительно за рубежом.

Слепакова* признали иностранным агентом позднее, в апреле 2023 года. По информации Минюста РФ, он получал поддержку от иностранных источников, формировал негативное отношение к армии и государственной службе в целом. Кроме того, он негативно высказывался о самих россиянах. Согласно открытым данным, сейчас живет в Израиле.

* Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России