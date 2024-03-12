Пересдачу ЕГЭ планируется организовать с 23 мая

Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ в основной период, который начнется 23 мая.

Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве. В дополнительный период проведения единого госэкзамена организовывать пересдачи не планируется. Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил предоставить ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в университеты.

Также президент потребовал разобраться с проблемой, когда программа школ и вопросы на экзаменах отличаются.