На объекте ТЭК в Кстовской промзоне ликвидировали открытое горение

В Нижегородской области ликвидировано открытое горение в Кстовской промзоне на установке по переработке нефти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. "В 10.57 ликвидировано открытое горение (Кстовская промзона), работы по полной ликвидации продолжаются", – говорится в сообщении. До этого сообщалось, что пожар в Кстовской промзоне, возникший после атаки украинского дрона, локализован. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что на месте ЧП работают специалисты регионального управления МЧС, областной противопожарной службы, а также сотрудники пожарной части предприятия. 12 марта в результате атаки ВСУ начался пожар на установке по переработке нефти в Нижегородской области. ЧП попало на видео.