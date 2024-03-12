Синоптик спрогнозировал температуру на 4–5 градусов выше нормы в Подмосковье

В предстоящие выходные в отдельных районах Московской области ожидается потепление до 8 градусов. Об этом в беседе с RT сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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Синоптик рассказал, что в первой половине текущей недели температуры по-прежнему будут отрицательными. Ночью в регионе ожидается от -5 до -10 градусов, а днем – от 3 до 5 градусов.

"До этого времени будет солнце яркое, а вот в пятницу, субботу и воскресенье будет уже более облачная погода. Но ветер южный, а в условиях и повышения температуры ночи около 0 градусов, а дневной температуры будет уже 5...7 градусов. В отдельных районах Московской области 8 градусов", – сообщил Вильфанд.

По его словам, такие температурные показатели окажутся выше климатической нормы на 4–5 градусов.

Еще более теплая погода прогнозируется в Санкт-Петербурге. К выходным воздух там разогреется до 10 градусов.

В Калининградской области столбики термометров поднимутся до 14 градусов, заключил Вильфанд.

Однако до этого синоптик сообщил, что несмотря на долгожданное потепление, температурные показатели снова пойдут на спад. Он рассказал, что апрельская погода в городе в ближайшее время сменится минусовыми значениями. Вильфанд не исключил, что в столицу вернутся морозы до -10 градусов.