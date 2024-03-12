$90.63-0.1299.13+0.25
Войти в почту

Кириенко посетил Авдеевку и передал гуманитарную помощь местным жителям

Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко посетил Авдеевку в Донецкой народной республике (ДНР) и осмотрел коксохимзавод. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Кириенко посетил Авдеевку и передал гуманитарную помощь местным жителям
© Газета.Ru

Также Кириенко передал гуманитарную помощь местному населению.

Сергеем Кириенко посетили Авдеевку. Осмотрели авдеевский коксохимзавод, в целом он не претерпел таких критических разрушений, как, например, "Азовсталь". Пообщались с жителями, передали гуманитарную помощь", — написал он.

До этого агентство Associated Press сообщало, что командующий батальоном украинской армии в начале февраля пропал под Авдеевкой.

New York Post отмечает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают большие трудности в рамках отступления после взятия российскими военнослужащими Авдеевки, Киев не смог надлежащим образом подготовить линию обороны западнее города.

Общество
Денис Пушилин
Сергей Кириенко
Администрация Президента РФ
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости