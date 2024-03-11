Ушел из жизни большой друг России - сербский епископ Антоний

11 марта после тяжелой продолжительной болезни, на 54-м году жизни, скончался большой друг России - епископ Моравичский Антоний, представитель Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси, настоятель храма апостолов Петра и Павла у Яузских Ворот в Москве (подворье Сербской Православной Церкви - СПЦ).

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В эксклюзивном интервью "РГ" иерарх СПЦ выражал уверенность, что граждане Сербии никогда не предадут Россию.

"Сербский народ не предаст, не поддержит никакие антироссийские санкции, - констатировал он. - Западу, естественно, не нравится близость и дружба братских народов. Мы находимся далеко от России, но очень близки ей по духу, вере и нравственному сознанию".

Епископ Моравичский Антоний указывал на то, что СВО направлена на защиту русских людей и российских граждан на Украине.