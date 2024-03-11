Ушел из жизни большой друг России - сербский епископ Антоний
11 марта после тяжелой продолжительной болезни, на 54-м году жизни, скончался большой друг России - епископ Моравичский Антоний, представитель Патриарха Сербского при Патриархе Московском и всея Руси, настоятель храма апостолов Петра и Павла у Яузских Ворот в Москве (подворье Сербской Православной Церкви - СПЦ).
В эксклюзивном интервью "РГ" иерарх СПЦ выражал уверенность, что граждане Сербии никогда не предадут Россию.
"Сербский народ не предаст, не поддержит никакие антироссийские санкции, - констатировал он. - Западу, естественно, не нравится близость и дружба братских народов. Мы находимся далеко от России, но очень близки ей по духу, вере и нравственному сознанию".
Епископ Моравичский Антоний указывал на то, что СВО направлена на защиту русских людей и российских граждан на Украине.
"Украинский народ, к сожалению, попал под влияние западных сил, США, - отмечал священнослужитель. - Отдельная его часть пытается уничтожить все русское. Неудивительна и ситуация вокруг Русской Православной Церкви, которая является единственной канонической церковью на Украине. РПЦ - это единственная Церковь, признанная всеми автокефальными церквями. Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) под руководством Епифания безблагодатная, не имеет апостольского преемства и канонической иерархии. Все её служители были рукоположены раскольником Филаретом (Денисенко). Они пользуются покровительством Константинопольского патриархата и Запада, стремящихся руками самозванцев нанести удар по России, РПЦ и православию".