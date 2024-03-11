Стало известно, сколько россиян отрицательно относятся к ЕГЭ

Почти две трети россиян отрицательно относятся к единому государственному экзамену и считают, что его следует отменить. Среди родителей учеников 10-х и 11-х классов, которые непосредственно сталкиваются со сдачей, противников ЕГЭ еще больше – доля негативных ответов приближается к 80%.

Такие данные приводит «Коммерсант» со ссылкой на портал Superjob. А вот среди школьных учителей отрицательное отношение высказали лишь 59% респондентов. При этом число учителей-критиков снизилось год к году.

По мнению экспертов, на снижение отрицательных ответов в учительской среде повлияло решение президента дать возможность выпускникам пересдать один из экзаменов.