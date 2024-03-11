Майские праздники начнутся в апреле: как будем отдыхать и стоит ли брать отпуск

Майские праздники 2024 года продлятся в России в общей сложности восемь дней и начнутся еще в апреле. Предшествовать праздникам будет шестидневная рабочая неделя.

Даты майских праздников

Выходные, связанные с Праздником Весны и Труда, начнутся в воскресенье, 28 апреля, и продлятся по среду, 1 мая, включительно. Таким образом, в конце апреля-начале мая будет четыре выходных подряд - 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

Между двумя майскими праздниками будут два обычных выходных дня (суббота и воскресенье, 4 и 5 мая) и пять рабочих дней (со 2 мая по 8 мая).

В честь Дня Победы в 2024 году также будет четыре праздничных дня: 9, 10, 11 и 12 мая (с четверга по воскресенье). Первым рабочим днем после майских праздников станет понедельник, 13 мая.

Перенос праздников

Суббота, 27 апреля 2024 года, будет рабочим днем, то есть рабочая неделя окажется шестидневной (с 22 по 27 апреля). Выходной с этой субботы перенесли на понедельник, 29 апреля, поэтому и получилось четыре дня выходных подряд.

Стоит ли брать отпуск

Консультант по трудовому праву Илья Данцкер ранее предупреждал, что отпуск в месяцы с большим количеством праздничных дней наименее выгоден с точки зрения финансов. Самыми нежелательными для отпуска месяцами он называл январь, февраль и май.

Эксперт объяснял, что цена рабочего дня в каждом месяце разная, она зависит от количества таких дней. Чем больше праздников в течение месяца - тем дороже стоит рабочий день. Если работник возьмет отпуск в один из «невыгодных» месяцев, он потеряет оплату своих дорогих рабочих дней и взамен получит оплату календарных дней отпуска.