В РФ хотят отменить обязательную сдачу ЕГЭ

Российским школьникам хотят отменить обязательную сдачу ЕГЭ и дать выбор между ЕГЭ и традиционными выпускными экзаменами. Такое предложение собирается в понедельник внести в Госдуму группа депутатов от ЛДПР.

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«Настоящим проектом федерального закона предлагается предоставить альтернативу сдавать по желанию или Единый государственный экзамен или государственные экзамены, которые будут сдаваться обучающимися», — написано в документе. Он имеется в распоряжении ТАСС.

Глава комитета Госдумы по труду и один из разработчиков проекта Ярослав Нилов надеется, что «вредный механизм, который сегодня существует и мучает детей, будет скорректирован, а лучше — вообще со временем устранен». По его словам, во временной промежуток, когда проводится ЕГЭ сильно увеличивается спрос и возрастают затраты россиян на глицин и успокоительные препараты. Также не редки случаи «расстройств и различных заболеваний», случаи суицида, подытожил он.

Тем не менее, выбирая традиционные выпускные экзамены, можно будет поступить только в колледжи, училища и техникумы. Тем, кто хочет учиться по программам высшего образования, придется выбирать ЕГЭ. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2028 года.

В 2024 году школьникам разрешат пересдать один предмет, который они плохо написали на ЕГЭ. Первый результат аннулируют независимо от количества набранных баллов, передает телеканал 360.