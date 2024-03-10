Аэропорт Пулково возобновил отправку рейсов

В петербургском аэропорту Пулково сняли ограничения на вылет и посадку самолетов. Об этом сообщается в Telegram-канале аэропорта.

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«Уважаемые пассажиры! Временные ограничения сняты. Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов», — говорится в сообщении.

Ограничения на вылет и посадку самолетов в аэропорту были введены 10 марта с 17:00 мск для обеспечения безопасности гражданских воздушных судов. Уточнялось, что в Пулково ввели план «Ковер». По некоторым данным, причиной стал сильный пожар на окраине Санкт-Петербурга.