Российского офицера отозвали из зоны СВО из-за невозвращенного займа

Telegram-канал Baza сообщил, что офицера внутренней службы ГУ ФСИН вернули из зоны СВО из-за невозвращенного микрокредита в пять тысяч рублей. Канал отмечает, что против него возбуждено уголовное дело о кредитном мошенничестве. В Минобороны эту информацию пока не комментировали.

По данным канала, в феврале 2022-го офицер спецназа Арзу А. взял несколько микрозаймов: около десяти, каждый по пять тысяч рублей, один из которых он не вернул. Как сообщает Baza, уже на фронте мужчина узнал, что против него возбуждено уголовное дело «о хищении средств». По информации канала, офицера откомандировали из зоны СВО, в марте 2023 года осудили за мошенничество и уволили с работы.

Один из российских банков ранее оштрафовали на 55 тысяч рублей из-за сотрудника, который угрожал матери мобилизованного, чтобы выбить долг по кредиту ее сына. Коллектор названивал женщине по ночам, называл ее свиньей и обещал «вынуть душу». Самого злоумышленника уволили в конце 2023 года и оштрафовали на пять тысяч рублей.

Как рассказала сама женщина, в банке и в полиции игнорировали ее жалобы. Отреагировали только в региональном отделении ФССП. В итоге банк и сотрудник получили штрафы. Кроме того, банк пообещал матери мобилизованного погасить долг сына, выплатить моральную компенсацию, а также снабдить его необходимыми на СВО вещами.