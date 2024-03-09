Роспотребнадзор оценил готовность России к новым вирусам

Готовность России к борьбе с новыми вирусами находится на высоком уровне на фоне обсуждений в научном обществе «болезни X». Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

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«На сегодняшний день в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне», — говорится в заявлении.

В службе уточнили, что на территории государства функционирует система противодействия инфекциям «Санитарный щит», также развивается сеть центров ПЦР.

В КНР заявили, что растет риск пандемии «болезни X»

Ранее глава Государственного управления по контролю и профилактике заболеваний Китая Ван Хэшэн предупредил, что риски глобального распространения нового потенциально неизвестного заболевания — «болезни Х» — возрастают.