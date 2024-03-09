В МВД РФ ответили на сообщения о режиме усиленной готовности в Москве

МВД РФ опровергло сообщения о переводе полиции в режим усиленной готовности. Опровержение размещено на сайте ведомства.

«Сотрудники столичной полиции в круглосуточном режиме обеспечивают охрану общественного порядка на территории г. Москвы», — подчеркнули в МВД.

Заявление стало реакцией на публикацию Telegram-канала Baza о том, что «число патрульных групп в центре Москвы и на некоторых видах транспорта увеличено в 2–2,5 раза, также на дежурство отправили сотрудников в гражданской одежде». Меры безопасности якобы были усилены после сообщения посольства США о готовящемся теракте в российской столице.

Также о риске терактов в России заявляли дипломатические представительства и правительства Южной Кореи, Чехии, Канады и Швеции.

До этого в результате стрельбы в Люберцах были ранены пятеро человек. Полиция прибыла на место после сообщения о стрельбе возле кафе на Комсомольском проспекте.