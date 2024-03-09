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В Сербии передумали выдворять выступавшую против СВО россиянку

Сербия не будет выдворять россиянку, которая поставила свою подпись под письмом против Специальной военной операции на Украине. Как сообщает Associated Press, апелляция 54-летней Елены Копосовой была удовлетворена, ей позволено остаться на территории Сербии.

В Сербии передумали выдворять выступавшую против СВО россиянку
© globallookpress.com

В феврале Копосову и еще нескольких граждан России власти Сербии объявили угрозой национальной безопасности и аннулировали разрешения на проживание в стране.

Причины такого шага не объяснялись, сама Копосова предположила, что причиной послужила ее подпись под письмом против СВО.

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