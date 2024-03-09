Офицера вернули с СВО из-за долга в 5 тысяч рублей

Офицера Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУ ФСИН) вернули из зоны спецоперации из-за хищения средств. Мужчина не вернул пять тысяч рублей за микрозайм, пишет telegram-канал Baza.

Офицер спецназа Арзу Ахмедов взял несколько займов по пять тысяч рублей и отправился на СВО. До своего отъезда он вернул все долги, кроме последнего. На фронте мужчина узнал, что против него возбуждено уголовное дело о хищении средств. «Из-за уголовного дела офицера откомандировали с СВО. В марте 2023 года его осудили за мошенничество и уволили с работы», — передает telegram-канал.

Сам военный заявил, что просто забыл оплатить последнюю задолженность. Кроме того, перед тем, как отправиться на фронт он подписывал соглашение о списании средств с его счета, если не успеет выплатить деньги вовремя. Однако он не смог настроить автоплатеж, а в приложении банка так и не нашлась организация, в которой боец брал займ.

По данным Baza, суд отменял приговор Ахмедову в октябре 2023 года. При этом позже ему вновь предъявили обвинение, несмотря на то, что сотрудник ГУ ФСИН погасил долг за месяц до возбуждения дела.