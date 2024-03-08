Граждан Южной Кореи призвали покинуть Россию из-за угрозы терактов

Власти Южной Кореи призвали граждан азиатской страны покинуть Россию из-за возможной угрозы терактов. Об этом сообщается в Telegram-канале газеты «Московский комсомолец».

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Ранее об угрозе возможных терактов в столице России сообщали в посольстве США в Москве и Министерстве иностранных дел (МИД) Великобритании.

Западные дипломаты утверждали, что угроза терактов в местах массового скопления людей в Москве будет сохраняться «в ближайшие 48 часов». На этом фоне граждан США и Великобритании призвали воздержаться от поездок в РФ в эти дни, а тем, кто уже находится на территории России, рекомендовали в срочном порядке покинуть страну.

Со схожей рекомендацией также выступили и в латвийском МИДе. В ведомстве призвали граждан прибалтийской страны, по возможности, избегать поездок в Россию в ближайшие несколько дней, а также не участвовать в массовых мероприятиях в Москве.

В свою очередь, в МИД Германии также обновили рекомендации для своих граждан и предупредили их о рисках атак с использованием беспилотников и терактов в общественном транспорте. При этом особую опасность будут представлять поездки на поездах.