Опрос показал, что 80% россиян положительно оценивают работу Путина

Скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина 83% россиян, показал опрос ФОМ.

Также опрос показал, что 82% россиян доверяют Путину, 7% скорее плохо оценивают его работу, передает РИА «Новости».

82% опрошенных сказали, что скорее доверяют Путину, 9% россиян скорее не доверяют ему.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проведен 1-3 марта 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса – интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.